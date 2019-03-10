Бышовец: раз уж я помогаю «Анжи» выигрывать, ставлю на победу «Локомотива»

Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Анжи» — «Локомотив».



Ставки: победа «Локомотива» при ТМ 2,5 мяча за 2.90.



«Конечно, «Локомотив» добьется победы. Сегодня они намного сильнее «Анжи». Не думаю, что махачкалинцы заслуженно победили в Оренбурге. При всем том, что мне пришлось оправдываться за то, что я назвал их хромой уткой. Тем не менее думаю, что объективно там у них шансов не было. Была ли объективность, вот в чем вопрос?



Ничья «Локомотива» с «Крыльями» не вполне справедливой была – «железнодорожники» были ближе к победе. У Семина хороший состав, хороший резерв, команда опытная – наливай и пей! Так говорят ребята во дворе: «Чего мучиться? Наливай и пей!» Выходи и играй! Возможностей для победы над «Анжи» у москвичей больше.



Но, надо отдать должное «Анжи», когда отступать некуда, команда бежит вперед. В этом их единственный шанс добиться чего-то стоящего, вселить какую-то уверенность. Поэтому, конечно, махачкалинцы будут играть с хорошей самоотдачей. И если тактика будет рациональной, «Локомотив» будет испытывать определенные трудности с преодолением обороны соперника. Все-таки в позиционной атаке, мне кажется, у них не хватает качества.



Считаю, «Локомотив» выиграет, но много «Анжи» забить не позволит. Я намеренно сегодня стимулирую «Анжи», говоря о том, что у них шансов меньше. Будем придерживаться этой традиции, раз уж я им помогаю выигрывать».



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»