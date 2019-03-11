«Краснодар» — «Оренбург»: прогноз Анатолия Бышовца на матч 19-го тура РПЛ

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Краснодар» — «Оренбург».



Ставки: победа «Краснодара» с форой "-1" за 1.90, гол Ари за 2.40.



«Краснодар» выйдет на этот матч после поражения, которое не вызывает осуждений. То есть команда и по игре, и по качеству была близка к тому, чтобы даже не проиграть «Валенсии». Хотя в первые 20 минут можно было и 0:3 проигрывать. Там такой момент был, в котором, чтобы не забить, надо было расслабиться или закрыть один глаз.



Так что я думаю, что «Оренбург» краснодарцы обыграют. У команды сегодня есть и атака, и сбалансированность. Есть, правда, проблемы в обороне – не будет Мартыновича, а это ощутимая потеря.



Но всё-таки я бы сделал акцент именно на атаку «быков». Им под силу выиграть в пару мячей. Думаю, что и Ари начнёт в старте, учитывая, что он потихонечку набирает форму. А он игрок неприятный. Есть категория футболистов, о которых нельзя сказать, что они выдающиеся, но то, что они нервотрёпы, кровопийцы, а именно такой Ари, он может испортить прическу «Оренбургу».



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»