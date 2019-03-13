Соболенко победит Кербер в 4-м круге турнира в Индиан-Уэллсе, уверены эксперты

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (9) пробилась в четвёртый раунд турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США), взяв верх над украинкой Лесей Цуренко со счётом 6:2, 7:5. Следующей соперницей Соболенко станет Анжелика Кербер из Германии.

Согласно котировкам, у немки скромные шансы на победу в этом матче. Победа Анжелики Кербер оценивается коэффициентом 2.23, победа с форой «+3,5» гейма — 1.66.



Если Арина Соболенко сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.67. На то, что она сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 2.24.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.47.



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