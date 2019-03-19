Власти Дании опубликовали новый кодекс поведения для игорных операторов, имеющих лицензию на работу в стране. Он был принят с целью усиления защиты прав потребителей и снижения риска зависимости от азартных игр среди населения. Свод правил вступит в силу 1 июля 2019 года.

Кодекс направлен на установление ограничений и предлагает дополнительные инструменты по защите потребителей. Правила были разработаны Датской ассоциацией онлайн-гемблинга (DOGA) в партнерстве с Ассоциацией операторов игорных автоматов страны. Также в создании кодекса участвовали лотерейные операторы Danske Lotteri Spil, Klasselotteriet, Landbrugslotteriet и Varelotteriet.



Кодекс был разработан в результате соглашения о новых действиях против игорной зависимости. Кодекс, призванный привлечь поддержку всей датской игорной индустрии, гласит, что Дания уже несколько опережает другие европейские страны в плане защиты потребителей. Он приводит исследование 2016 года, показывающее, что проблема азартных игр менее распространена в Дании, чем в Норвегии, Финляндии и Англии.



DOGA также отметила, что новый кодекс следует рассматривать как эталон, устанавливающий минимальные стандарты для отрасли. При этом отдельные лицензиаты могут ввести более строгий контроль, если сочтут это необходимым.