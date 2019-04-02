Павлюченкова — Блинкова: аналитики назвали фаворита матча россиянок в Монтерее

Россиянка Анастасия Павлюченкова на старте соревнований категории International в Монтерее (Мексика) встретится с соотечественницей Анной Блинковой.

Согласно котировкам, у Анны Блинковой меньше шансов на победу в этом матче. Её победа оценивается коэффициентом 2.98, победа с форой «+3,5» гейма — 2.09.



Если Анастасия Павлюченкова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.41. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.73.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.93. Тотал больше 21,5 гейма идёт за 2.10.



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