«Локомотив» — «Зенит»: аналитики назвали фаворита матча 22-го тура РПЛ

Букмекеры оценили шансы «Локомотива» и «Зенита» в матче 22-го тура чемпионата России. Встреча состоится 7 апреля, начало — в 19:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу хозяев за 2.65. Шансы «Зенита» выиграть эксперты оценили коэффициентом 2.90. Поставить на ничью можно за 3.20.



По оценке аналитиков, матч не будет результативным: ставки на ТМ 2,5 гола принимаются за 1.65, на ТБ 2,5 гола — за 2.30. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.90.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — ничья со счётом 1:1 (коэффициент 5.75).



После 21 тура «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 44 очка. «Локомотив» находится на втором месте, у команды Юрия Сёмина 38 очков. Встреча пройдёт на стадионе «Локомотив» в Москве.