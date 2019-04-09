«Ливерпуль» — «Порту». Прогноз Анатолия Бышовца на матч 1/4 финала ЛЧ

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Порту». Встреча начнётся сегодня, 9 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 1.85.



«Надо на «Ливерпуль» поставить. «Порту» трудно будет справиться с атакой «Ливерпуля», как это было и в прошлом году во встрече этих соперников. Наконец разыгрался Салах – показал всё, на что способен, в концовке игры с «Саутгемптоном»: метров 60 пропёр с мячом и забил такой гол. Это говорит о том, что с ним будет трудно справиться.



Всё будет располагать к уверенной победе «Ливерпуля». Думаю, с разницей в пару мячей», — сказал Бышовец.



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