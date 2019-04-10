«Аякс» — «Ювентус». Прогноз Анатолия Бышовца на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Ювентус». Встреча начнётся сегодня, 10 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: ничья за 3.40.



«Ух ты, какой матч! «Аякс» тут может создать проблемы для «Ювентуса», как на прошлой стадии создал «Реалу». Будет ли играть Роналду? Это вопрос. Но будем надеяться, что выйдет. Я уверен, что «Ювентус» не проиграет. История с «Реалом» в данном случае не повторится. В гостях «старая синьора», скорее всего, сыграет вничью, 1:1, например, потому что вряд ли здесь будет много голов, а дома выиграет», — сказал Бышовец.



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