«Манчестер Юнайтед» — «Барселона». Прогноз Анатолия Бышовца на Лигу чемпионов

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Барселона». Встреча начнётся сегодня, 10 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 3.70.



«Хочу поставить на победу «Манчестер Юнайтед». Мне кажется, у подопечных Сульшера есть возможность выиграть в домашнем матче. В предыдущем матче они дали отдохнуть Рашфорду, это как раз непосредственное подведение команды к «Барселоне». Думаю, они будут готовы именно к этой главной игре на сто процентов.



Фактор Месси? Он хорош, спору нет. Но думаю, в этом матче он себя не так ярко проявит, как обычно. Я поставлю на «Манчестер», — сказал Бышовец.



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