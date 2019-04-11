«Вильярреал» — «Валенсия»: эксперты назвали фаворита матча Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/4 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Валенсия». Встреча состоится 11 апреля, начало — в 22:00 мск.



Вероятность победы гостей оценили коэффициентом 2.50. Шансы «Вильярреала» победить соответствуют коэффициенту 2.95. Поставить на ничью можно за 3.20.



Сделать ставку на то, что по итогам двух матчей в полуфинал пройдут «летучие мыши», можно за 1.42. Поставить на проход «Вильярреала» можно с коэффициентом 2.85.



По прогнозу аналитиков, матч не будет результативным: ставки на ТМ 2,5 гола принимаются за 1.75, на ТБ 2,5 гола — за 2.15. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.85. За 1.90 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — ничья 1:1 (коэффициент 5.50).

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