«Аякс» — «Ювентус»: шансы команд на выход в полуфинал Лиги чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью — 1:1. Букмекеры оценили шансы команд пройти в полуфинал турнира.



Поставить на выход итальянцев в 1/2 финала можно за 1.35. Вероятность того, что голландцы на выезде сумеют добиться нужного для себя результата, эксперты оценили коэффициентом 3.05. Поставить на то, что будет овертайм, можно за 6.75.



Ответный матч 1/4 финала в Турине состоится 16 апреля. Сделать ставку на победу в нём хозяев поля можно за 1.75. Вероятность успеха «Аякса» оценивается коэффициентом 4.85. На ничью предлагается коэффициент 3.90.



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