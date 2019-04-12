Букмекеры оценили шансы Никиты Гусева забить за «Вегас» в плей-офф НХЛ

Букмекеры назвали шансы форварда сборной России по хоккею Никиты Гусева забить за «Вегас» в ворота «Сан-Хосе» в серии плей-офф НХЛ.



Аналитики БК «Тенниси» оценили шансы Гусева забросить хотя бы одну шайбу в ворота «Сан-Хосе» коэффициентом 3.20. Это соответсвует примерно 30% вероятности. Поставить на то, что нападающий не забьёт в серии плей-офф, можно с коэффициентом 1.30 (70%).



Ранее североамериканский журналист Даррен Дрегер сообщил, что Гусев хочет покинуть СКА и присоединиться к «Вегасу», чтобы помочь клубу в плей-офф НХЛ. Вице-президент СКА Роман Ротенберг назвал информацию враньём. Тренер американского клуба Жерар Галлан отметил, что пока не знает, присоединится ли Гусев к команде.



26-летний Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19, записав в актив 82 (17+65) балла при показателе полезности «+39» и 10 минутах штрафного времени. В среднем Гусев проводил на площадке около 16 минут за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев отметился 19 (9+10) очками в 18 играх при показателе полезности «-1».



«Вегас» в первом матче серии проиграл «Сан-Хосе» со счётом 2:5.