«Порту» — «Ливерпуль»: прогноз Анатолия Бышовца на Лигу чемпионов

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Порту» — «Ливерпуль». Встреча начнётся 17 апреля в 22:00 мск.



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.10.



«Ливерпуль» выиграл дома, я так подозреваю, добьётся победы и в Португалии. Матч с «Челси» показал, что эти ребята за ту же зарплату показывают прекрасную оплату. Такие мячи забивали! А Салах вообще забил такой же мяч, как я забил бельгийцам в 1970 году. Учился, наверное, видел.



Таким образом, уверен, что английский клуб выиграет и во втором матче. Ставлю на победу мерсисайдцев», — сказал Бышовец.



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