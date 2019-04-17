«Порту» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на ответный матч 1/4 финала ЛЧ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Порту» — «Ливерпуль». Встреча начнётся сегодня, 17 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: ничья за 3.50.



«Ливерпуль» первый матч очень уверенно выиграл, и от ответной игры я жду, что она станет очень тяжёлой для англичан. Потому что последние матчи, мне кажется, команда выигрывает, реализуя себя практически на сто процентов: и голы трудовые, волшебные, и качество игры уже более расчётливое, чем раньше.



Поэтому я предположу, что это будет ничья, что «Порту» откроет счёт, а «Ливерпуль» ответит голом. Попробую предположить, что мы увидим всего два мяча. Ничья, 1:1», — сказал Казаков.



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