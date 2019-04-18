«Айнтрахт» — «Бенфика»: прогноз Алексея Андронова на Лигу Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Бенфика» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2018/19. Ответная встреча состоится в четверг, 18 апреля, начало в 22:00 мск.



Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.80.



«Очень драматичный первый матч между этими командами. Думаю, «Айнтрахт», который в этом турнире ставит достаточно серьёзные задачи, должен быть доволен тем, что, потеряв игрока и оставшись со счётом 1:4, сумел забить второй гол. Это отчасти позволило вернуться в игру. Теперь, прямо скажем, не несбыточная мечта выход в полуфинал. Выиграть со счётом 2:0 на своём поле франкфуртский клуб может.



«Бенфика» будет исходить из других реалий и задач. Скорее всего, она аккуратно начнёт и постарается не пропустить в первые полчаса. Мне кажется, победа «Айнтрахта» с коэффициентом 1,8 является лучшим вариантом на предстоящую встречу», — сказал Андронов.



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