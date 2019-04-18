«Челси» — «Славия»: прогноз Александра Григоряна на Лигу Европы

Экс главный тренер команд «Луч-Энергия», «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Арарат», «Тосно» и эксперт «Рейтинга букмекеров» Александр Григорян дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Челси» — «Славия» Прага.



Ставка: победа «Челси» со счетом 2:0 за 5.25



«Достаточно комфортное преимущество, которое было добыто в сложнейшем матче со «Славией», дома будет сохранено. Потому как «Славия» в своем чемпионате — это лидер, это очень крепкая команда, что она и показала на своем поле.



Но в Лондоне, я думаю, «Челси» выиграет всухую. И попробую даже угадать счёт — 2:0», — сказал Григорян.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»