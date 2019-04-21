«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: котировки на матч 35-го тура АПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 35-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 21 апреля, начало — в 15:30 мск.



Вероятность победы гостей оценили коэффициентом 2.27. Это соответствует вероятности 41%. Поставить на успех «Эвертона» можно с коэффициентом 3.25 (30%). Сделать ставку на ничью можно за 3.30 (29%).



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.90, на ТМ 2,5 гола — также за 1.90. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.70. За 2.02 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — 1:1 (коэффициент 6.00).



«МЮ» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 64 очка. «Эвертон» (46) — на 9-м месте.