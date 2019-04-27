«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: букмекеры назвали фаворита матча 36-го тура АПЛ

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоится 27 апреля, начало — в 14:30 мск.



Шансы хозяев поля победить аналитики оценили коэффициентом 1.41. Это примерно 67% вероятности. Сделать ставку на «Вест Хэм» можно за 7.00 (14%). На ничейный исход предлагается коэффициент 5.00 (19%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.48. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.45. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.65. За 2.10 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный исход матча — победа хозяев со счетом 2:0 (коэффициент 8.50).



«Тоттенхэм» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 70 очков. У «Вест Хэма» 43 очка и 11-я строчка.

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