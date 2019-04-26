«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз: «шпоры» не пропустят на новом стадионе

27 апреля на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» одноимённый клуб в лондонском дерби сразится с «Вест Хэм Юнайтед». В первом круге «шпоры» добились минимальной победы на выезде. Букмекеры считают команду Маурисио Почеттино фаворитом и в предстоящем поединке, выставляя коэффициент 1.43 на викторию хозяев поля.

Прогноз матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед» (27.04.2019)

«Тоттенхэм» благодаря осечкам конкурентов уверенно сохраняет место в топ-4 АПЛ, но впереди у парней Маурисио Почеттино важнейшее противостояние в Лиге чемпионов. «Аякс» спокойно готовится к матчу в недельном цикле, а «шпорам» придется рубиться в лондонском дерби с неуступчивым «Вест Хэмом».

У обоих коллективов колоссальные проблемы с травмированными. Хозяевам не помогут Кейн, Орье, Сиссоко, Уинкс и Ламела. «Молотобойцы» обойдутся без Ярмоленко, Кэрролла, Рида, Санчеса и Насри, а Крессвел, Лансини и Хавьер Эрнандес находятся под вопросом. Тренерам придётся доверять другим исполнителям, что серьёзно скажется на итоговом результате.

«Вест Хэм» в последних матчах – это самая настоящая дыра. Парни Мануэля Пеллегрини пропустили по два мяча от «Кардиффа», «Эвертона», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Лестера», а также трёшку от «Хаддерсфилда». С такой обороной противостоять в гостях «Тоттенхэму» практически нереально, но мы сделаем акцент и на другой статистике.

После завершения строительства своей новой арены «шпоры» провели четыре встречи на домашнем стадионе. Коллектив Маурисио Почеттино одолел 2:0 «Кристал Пэлас», 1:0 «Манчестер Сити», 4:0 «Хаддерсфилд» и 1:0 «Брайтон». Сухая победа хозяев доступна за шикарные 2.72, и мы пойдём на осознанный риск.

Коэффициент достаточно высок, а на новой арене «Тоттенхэм» ещё не пропускал. Разумеется, рано или поздно серия прервётся, однако у «Вест Хэма» из-за огромного количества травм нет поставленной игры в позиционном нападении. По именам состав у Мануэля Пеллегрини вполне приличный, однако «шпоры» возьмут мяч под свой контроль, оставив «молотобойцам» лишь редкие контратаки.

Маурисио Почеттино привил своей команде главное качество – управляемость. В подавляющем большинстве поединков «Тоттенхэм» играет так, как того требует наставник. В связи с плотным графиком и матчем в Лиге чемпионов с «Аяксом» «шпоры» постараются снизить темп и надёжно сыграть сзади.

В распоряжении Мануэля Пеллегрини множество атлетичных парней, поэтому гости немало времени уделяют отработке стандартных положений. В своих редких атаках «молотобойцы» будут явно не против добираться до угловых, поэтому проверим тотал корнеров «Вест Хэма» больше 4 за 2.12.

В первом круге «молотобойцы» в битве с «Тоттенхэмом» подали 10 угловых, а в кубковой встрече даже 11. Разумеется, на чужом поле «Вест Хэм» вряд ли сможет владеть инициативой, но парни Мануэля Пеллегрини выполняют огромное количество навесов, подач и прострелов с флангов, так как в комбинационной игре их дела обстоят значительно хуже.

Обслужит встречу Энтони Тейлор, который в качестве главного арбитра выдаёт в среднем около 3 «горчичников» за матч. За вкусные 2.96 нам пригляделся вариант с тоталом жёлтых карточек «Вест Хэма» больше 2,5.

Мы знаем «молотобойцев» как боевой и неуступчивый коллектив. Статус дерби повысит уровень агрессии обоих коллективов, но подавляющее большинство времени гостям придётся отбирать мяч. Велик шанс, что в определённый момент Арнаутович и компания начнут грубить, что приведёт к нескольким предупреждения от Тейлора.

Ставки на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед»

На новом стадионе «Тоттенхэм» провёл четыре матча, в каждом из которых одержал победу с общей разницей мячей 8:0. Виктория «шпор» всухую за 2.72 нам нравится из-за высокого коэффициента. Шанс на проход приличный, поэтому попробуем рискнуть.

За 2.96 возьмём не менее трёх жёлтых «Вест Хэма» и за 2.12 тотал больше 4 угловых «молотобойцев». Гостям придётся много работать без мяча и часто фолить, что с учётом статуса дерби может привести к дополнительной агрессии. Также парням Мануэля Пеллегрини необходимо пользоваться любой возможностью для создания остроты впереди, поэтому Арнаутович и компания постараются зарабатывать стандартные положения как можно чаще.

Ставка №1: победа «Тоттенхэм Хотспур» всухую за 2.72.

Ставка №2: тотал жёлтых карточек «Вест Хэма» больше 2,5 за 2.96.

Ставка №3: тотал угловых «Вест Хэма» больше 4 за 2.12.

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