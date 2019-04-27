«Интер» — «Ювентус»: прогноз Юрия Розанова на матч чемпионата Италии

Известный телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч 34-го тура Серии А «Интер М» — «Ювентус». Начало встречи 27 апреля 2019 года запланировано на 21:30 мск.



Ставка: ничья за 3.38, обе забьют за 1.91



«Думаю, что «Ювентус» уже не придёт в себя в этом сезоне. Но при этом останется лучшим итальянским клубом. Уверен, самая удобная ставка на этот матч — угловые. Ну а поскольку её пока взять не удастся, давайте разобьём модные перед игрой 1:1 на две ставки, потеряем в коэффициентах, зато прибавим в надёжности. Итак, «обе забьют и лобовая ничья».



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«Интер» — «Ювентус». Прогноз: туринцы подложат свинью заклятому сопернику «Юве» в последних четырёх матчах с «нерадзурри» одержал три победы и один раз сыграл вничью.