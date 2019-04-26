«Интер» — «Ювентус». Прогноз: туринцы подложат свинью заклятому сопернику

«Юве» в последних четырёх матчах с «нерадзурри» одержал три победы и один раз сыграл вничью.

27 апреля в матче 34-го тура Серии А «Интер» в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» сыграет с «Ювентусом». Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу «нерадзурри» предлагаются с коэффициентом 2.46.

«Интер М» — «Ювентус» (27.04.2019)

Центральный матч 34-го тура чемпионата Италии. «Ювентус» уже гарантировал себе чемпионство и вылетел из остальных турниров, а потому просто доигрывает сезон в своё удовольствие, постепенно готовясь к отпуску. У «Интера» ситуация совсем другая — борьба за зону Лиги чемпионов в самом разгаре.

Подопечные Лучано Спаллетти прошли без поражений важнейший отрезок из трёх матчей, сохранив комфортное положение. Команда сыграла вничью с прямыми конкурентами из «Аталанты» (0:0) и «Ромы» (1:1), а также победила на выезде аутсайдера, «Фрозиноне» (3:1).

Даже в случае поражения от «Юве» «Интер» сохранит определённую фору перед оппонентами, сейчас он опережает «Милан» с «Аталантой» на пять очков, а «Рому» — на шесть. При этом оставшийся календарь у «нерадзурри» не самый сложный: три команды со дна Серии А («Эмполи», «Кьево» и «Удинезе»), а также фактически лишённый турнирной мотивации «Наполи».

Грубо говоря, «Интер» полностью устроит и ничья, поэтому ждать от хозяев авантюрного футбола и ярких атак не стоит. Едва ли миланцы будут форсировать события при счёте 0:0. Они скорее постараются по мере возможностей сушить игру и надеяться на стандарт или озарение кого-то из группы атаки.

В связи с этим стоит подумать о вариантах «гол в первые 27 минут — нет» за 2.06 и «гости откроют счёт» за 2.21. Спаллетти склонен к осторожности в больших матчах, заставить его команду взять инициативу в свои руки может только пропущенный матч. «Юве» испытывает проблемы с мотивацией, но всё ещё очень опасен.

Собственно, трудно понять, почему коэффициент на П2 превышает тройку. «Ювентус» наверняка сбавит обороны в последних турах, но «Интер» — это отличный раздражитель. Второй состав Массимилиано Аллегри вряд ли выставит, а список кадровых потерь туринцев весомый, но не критичный.

Дибала, Касерес, Хедира и Перин не сыграют из-за травм, Кьеллини и Манджукич пока под вопросом — вот, собственно, и всё. Статистика тоже полностью за гостей: «Юве» в последних четырёх матчах с «нерадзурри» одержал три победы и один раз сыграл вничью.

Лобовая победа действующего чемпиона Италии за 3.08 — по вкусу, а вот победа «Ювентуса» с нулевой форой за 2.21 выглядит замечательно. Туринцы рано вылетели из Кубка Италии и Лиги чемпионов, а потому победа над принципиальным соперником лишней не будет.

Ставки на матч «Интер М» — «Ювентус»

«Интер» полностью устроит ничья, ждать от хозяев авантюрного футбола и ярких атак не стоит. Едва ли миланцы будут форсировать события при счёте 0:0. Они скорее постараются по мере возможностей сушить игру и надеяться на стандарт или озарение кого-то из группы атаки. Стоит подумать о вариантах «гол в первые 27 минут — нет» за 2.06 и «гости откроют счёт» за 2.21.

Ставка №1: гол в первые 27 минут — нет за 2.06.

Ставка №2: победа «Ювентуса» с нулевой форой за 2.21.

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