Букмекеры зафиксировали аномальную активность перед матчем «Уфа» — «Урал» в РПЛ

В 26-м туре РПЛ «Уфа» принимала на своём поле «Урал». Изначально гости считались аутсайдерами поединка. Отдельные букмекеры выставляли коэффициент 3.05 на победу коллектива Дмитрия Парфёнова. Однако в ночь с 27 на 28 апреля коэффициент на победу «Урала» обвалился с 3.05 до 1.81 менее чем за час. Это говорит об аномальном потоке ставок на гостей. Некоторые букмекерские конторы сняли этот матч с линии.



В первом тайме матча Эрик Бикфалви вывел «Урал» вперёд. Однако в дальнейшем подопечные Дмитрия Парфёнова получили пенальти в свои ворота, нелепое удаление и допустили две грубые ошибки, которые футболисты «Уфы» конвертировали в голы. Встреча завершилась со счётом 4:1.



После окончания игры главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов не смог ответить на вопрос корреспондента о причинах перемен в игре команды после перерыва. Специалист предпочёл завершить послематчевое интервью.



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