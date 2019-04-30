«Тоттенхэм» — «Аякс»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Тоттенхэм» — «Аякс» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча за 1.99.



«В матче «Тоттенхэм» — «Аякс» не так просто выделить фаворита. «Аякс» — один из главных сюрпризов нынешних еврокубков. Почувствовав вкус к победам, пройдя «Реал» и «Ювентус», амстердамцы не собираются останавливаться. Команда молодая, задорная, очень смелая, здорово бежит в атаку. Тен Хаг настраивает своих футболистов исключительно на игру от себя. И это не зависит от того, где проходит мяч. По одной и той же схеме он прошёл двух соперников — «Реал» и «Ювентус». Может быть, первый матч играл не очень удачно «Аякс», но здорово проводил гостевые встречи.



Сейчас первая игра для «Аякса» на выезде. Интересно посмотреть, как она будет складываться. У «Тоттенхэма» в чемпионате продолжается борьба за четвёрку. Он умудрился в последнем туре дома проиграть «Вест Хэму». Но и соперники тоже очки теряли — и «МЮ» с «Челси» сыграли вничью, и «Арсенал» уступил.



Но Лига чемпионов есть Лига чемпионов. Будем считать, что матч с «Вест Хэмом» — досадная случайность. В первом тайме у «Тоттенхэма» было достаточное преимущество, чтобы воплотить моменты в забитые мячи. Конечно, не хватает Гарри Кейна. Значит, кто-то другой должен брать на себя ответственность. Я думаю, «Тоттенхэм» постарается сыграть максимально аккуратно, как это было с «Сити» в первой игре. Ну а потом он будет ловить что-то на «Амстердам-Арене» через 8 дней.



Игра получится закрытой. «Тоттенхэм» понимает, что если даст разбежаться «Аяксу», то будут серьёзнейшие проблемы. От этого Почеттино и будет плясать. Думаю, «Тоттенхэм» не должен проиграть второй матч подряд дома. А количество голов будет меньше 4. Мой прогноз — «Тоттенхэм» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча» почти за двойку».

«Тоттенхэм» — «Аякс». Прогноз: последняя глава сказки ещё впереди «Аякс» не проигрывает в восьми гостевых матчах Лиги чемпионов.