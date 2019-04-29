«Тоттенхэм» — «Аякс». Прогноз: последняя глава сказки ещё впереди

30 апреля в первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» сыграет с «Аяксом». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: ставки на победу английского клуба предлагаются с коэффициентом 2.48.

«Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс» (30.04.2019)

Оба клуба в XXI веке ни разу не появлялись в полуфинале главного клубного турнира Европы. «Аякс» в последний раз играл на этой стадии Лиги чемпионов в 1997 году, а «Тоттенхэм» вообще лишь раз добирался до 1/2 финала Кубка европейских чемпионов: случилось это 57 лет назад в дебютном для «шпор» розыгрыше.



Обе команды уже превзошли все ожидания, а попадание в финал Лиги чемпионов и вовсе станет для них эпохальным событием. В принципе, нас вообще может ожидать вариант, при котором 11-летняя трофейная засуха «Тоттенхэма» закончится самым желанным клубным трофеем Европы. Вот это был бы фокус.

Впрочем, сейчас «шпорам» явно не до подобных мыслей. «Аякс» в полном порядке и обладает несколькими довольно заметными преимуществами. Прежде всего голландцы готовились к поездке в Лондон в недельном цикле: предыдущий матч они провели 23 апреля, на своём поле разобравшись с «Витессом» (4:2).



А вот «Тоттенхэм» будет играть через два дня на третий. 27 апреля подопечные Маурисио Почеттино в близком к оптимальному составе проиграли на своём поле «Вест Хэму» (0:1). Не будь «Арсенал» таким «арсеналистым», «шпоры» бы вполне могли приблизиться к вылету из топ-4. Но «канониры» разгромно проиграли «Лестеру», а «Челси» сыграл вничью с «МЮ».



Второй момент — подопечные Эрика тен Хага великолепно играют на выезде. «Аякс» не проигрывает уже в восьми гостевых матчах Лиги чемпионов, хотя соперники были что надо: «Бавария», «Бенфика», «Реал», «Ювентус». Кроме того, «Аякс» не проиграл в двух последних матчах в Англии.



Ну и третье — «Тоттенхэм» лишился двух главных бомбардиров. Гарри Кейн получил травму и точно не поможет на полуфинальной стадии, а пригвоздивший «Манчестер Сити» Сон Хын Мин сыграет только в ответной встрече, потому что получил дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек.



У англичан остались грузный Фернандо Льоренте с его бесценным бедром и не имеющий стабильной игровой практики Винсент Янссен. Есть ещё техничный Лукас Моура, но он всё же полузащитник, а модель с бразильцем в роли «ложной девятки» Почеттино не пробовал.



«Скамейка» у лондонцев и без того скромновата, а на фоне кадровых потерь возможностей для ротации почти не остаётся. У свежего «Аякса» на руках все карты, чтобы затерзать соперника высоким прессингом и стабильно провоцировать ошибки на своей половине поля. «Тоттенхэму» придётся упрощать игру и чаще грузить лонгболлы на Льоренте.



В теории это обещает определённое количество работы для Уго Льориса, так что ИТБ 4,5 удара «Аякса» в створ за 2.10 и П2 по ударам в створ за 2.49 смотрятся неплохо. ИТМ 1,5 мяча «Тоттенхэма» за 1.66 — тоже неплохо. Первые матчи противостояний нечасто получаются результативными, а отсутствие двух основных форвардов «шпор» снижает атакующий потенциал команды.



Пожалуй, можно проверить и П2 с нулевой форой за 2.18. Четыре лишних дня на восстановление — очень серьёзная фора для концовки насыщенного сезона, да и в матче с «Вест Хэмом» «шпоры» выглядели тяжеловато. «Аякс» смел, напорист и поражает объёмом движения, зацепиться в Лондоне им точно по силам.

Ставки на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс»

Голландцы готовились к поездке в Лондон в недельном цикле: предыдущий матч они провели 23 апреля. А вот «Тоттенхэм» будет играть через два дня на третий — 27 апреля подопечные Маурисио Почеттино в близком к оптимальному составе проиграли на своём поле «Вест Хэму» (0:1). Серьёзная фора.



«Аякс» не проигрывает уже в восьми гостевых матчах Лиги чемпионов, хотя среди соперников были, например, «Бавария», «Бенфика», «Реал» и «Ювентус». За счёт преимущества в свежести и высокого прессинга гости способны создать «шпорам» проблемы. П2 с нулевой форой за 2.18.



Ставка №1: победа «Аякса» с нулевой форой за 2.18.



Ставка №2: победа «Аякса» по ударам в створ за 2.49.



Ставка №3: ИТМ 1,5 мяча «Тоттенхэма» за 1.66.

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