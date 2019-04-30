«Тоттенхэм» — «Аякс»: прогноз Анатолия Бышовца на 1/2 финала Лиги чемпионов

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Аякс».



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.50.



«Прямо скажем, игра «Тоттенхэма» оставляет желать большего без Кейна. Последний матч оставил невнятное впечатление. А «Аякс» — это выдающаяся команда, которая побеждает Слуцкого (4:2 побеждён «Витесс» в чемпионате Нидерландов). Это сверхвыдающееся достижение: победить такую команду и такого тренера — это не хухры-мухры.



Что касается матча, я скажу, что всё-таки «Тоттенхэм» выиграет. С трудом, но всё-таки выиграет. Скорее всего, с разницей в один мяч. Предыдущее домашнее поражение связано с тем, что цель добиться успеха в Лиге чемпионов оттенила более мелкую цель – игру чемпионата. Просто игроки головой были в матче с «Аяксом». Чисто подсознательно. Это недостаток Почеттино, что не сумел сформировать настрой на победу.



Я думаю, что «Тоттенхэм» будет иметь преимущество и выиграет с трудом», — сказал Бышовец.