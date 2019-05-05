ЦСКА — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч 27-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» в 27-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в воскресенье, 5 мая, на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.



Ставка: «Динамо» не проиграет за 2.05



«Принципиальное дерби. И я бы не стал однозначно говорить, что ЦСКА должен здесь брать три очка. Во-первых, у «Динамо» сохраняется мотивация, очки нужны, чтобы не попасть в стыки. Кроме того, ЦСКА не так уж часто обыгрывал «Динамо» в последнее время. Если мне память не изменяет, то в прошлом сезоне в обеих встречах динамовцы не уступили, обыграв «армейцев» на их поле. И в первом круге нынешнего чемпионата была нулевая ничья.



«Динамо» на контратаках может быть очень опасным. Мы видели, как ЦСКА в домашних встречах испытывал проблемы, проигрывал тому же «Оренбургу». ЦСКА уязвим, что показали последние туры. Не так часто выигрывает команда Гончаренко. А тут ещё Влашич травмировался. Будет сложно ЦСКА взломать оборону «Динамо», а можно ещё и на контратаке «получить».



Так что в этом матче поставлю на то, что «Динамо» не проиграет. Не исключаю даже минимальной победы команды Хохлова. Тем более там радостные вести, история с продажей клуба ВТБ завершилась».

ЦСКА — «Динамо». Прогноз: «армейцы» одолеют неудобного соперника Дерби обещает быть горячим: обеим командам очень нужны очки.