«Уэска» – «Валенсия»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 36-го тура испанской Примеры сезона-2018/19 «Уэска» – «Валенсия». Встреча пройдет в воскресенье, 5 мая, на стадионе «Эль Алькорас».



Ставка: «Валенсия» победит за 2.10.



«Еще несколько недель назад «Валенсия» показывала великолепную игру и на всех парах мчалась к высоким целям сразу в нескольких турнирах. Но в последних матчах результата нет, и уже можно сказать, что по команде ударила травма Дениса Черышева. Россиянин набрал хорошую форму и здорово выглядел в «Валенсии». Думаю, что он создан для испанского футбола. После того, как он получил травму, команде не хватает остроты с его позиции – левого нападающего.



Отставание от четвертого и пятого места – 3 очка, и задача пробиться в Лигу чемпионов уже не кажется решаемой. В Лиге Европы «Валенсию» тоже ждало разочарование – 1:3 в первом полуфинале от «Арсенала» оставляет мало шансов на успех.



И сейчас для команды Марселино час икс. Нельзя останавливаться, но надо продолжать цепляться за шанс. «Уэска» официально еще не оформила вылет из Примеры, но, думаю, все согласны, что шансов у нее практически нет. Даже ничья с «Барселоной» в прошлом туре не помогла. Хозяева скорее всего рассчитывают хлопнуть дверью на прощание, но я все же думаю, что «Валенсия» должна взбодриться и начать исправлять свое положение. Ставлю на победу гостей», — сказал Гратакос.