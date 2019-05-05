ЦСКА — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч 27-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч ЦСКА — «Динамо» в 27-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в воскресенье, 5 мая, на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.



Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча за 1.90



«Понятно, что ЦСКА будет тяжело без Николы Влашича, который зачем-то взял и удалился в игре с «Краснодаром». Но сейчас у ЦСКА такая ситуация в турнирной таблице, что, несмотря на то, кто в соперниках, надо обязательно брать очки. А в последнее время «армейцы» действуют нестабильно и неровно.



«Динамо» очки тоже нужны позарез. Вряд ли это будет огненная игра с большим количеством моментов, перетягиванием каната туда-сюда. Это будет сдержанный матч. «Динамо» понимает, что на финише сезона надо брать очки, чтобы не подпускать к себе «Крылья» и избежать стыков. На неделе у «Динамо» произошло событие, которого все ждали. Тут и увольнение Романа Широкова, и продажа клуба ВТБ.



Если посмотреть на последние игры между «Динамо» и ЦСКА, то, как правило, они получаются не очень результативными. В последних четырёх играх только один верх — в апреле прошлого года динамовцы победили на выезде — 2:1. Дубль Ташаев оформил.



Здесь будет тактическая борьба между Гончаренко и Хохловым. В то, что ЦСКА проиграет два матча подряд, мне не верится. А голов будет немного. Мой прогноз — «ЦСКА не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча» за 1,9».