«Аякс» — «Тоттенхэм»: котировки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «Аякс» и «Тоттенхэм». Встреча начнётся в 22:00 мск 8 мая.

По оценке букмекеров, шансы хозяев выше. Поставить на победу голландского клуба можно с коэффициентом 2.20. Это соответствует вероятности 43%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 3.10 (30%). На ничейный исход букмекер дает коэффициент 3.65 (27%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.70. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.15. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.60. За 2.20 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — ничья 1:1 (коэффициент 7.00).



В первом матче в Англии «Аякс» победил со счётом 1:0. Единственный мяч забил Донни ван де Бек.