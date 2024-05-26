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«Сельта» — «Валенсия»: прогноз Романа Гутцайта на игру чемпионата Испании

«Сельта» — «Валенсия»: прогноз Романа Гутцайта на игру чемпионата Испании
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Примеры «Сельта» – «Валенсия».

Ставка: победа «Сельты» за 1.97.

«Сельта» дома будет принимать «Валенсию». «Сельта» сохранила себе место в Ла Лиге. И после увольнения Рафаэля Бенитеса в девяти матчах при тренере Хиральдесе Сельта одержала пять побед. Столько же побед, только в 29 матчах, было у Рафаэля Бенитеса. Результаты у Хиральдеса, конечно же, лучше. «Сельта» сохраняет место, это самое важное, что могло произойти с командой в концовке этого сезона. И вот теперь шанс попрощаться со своими болельщиками, дома принимая уже не слишком мотивированную «Валенсию».

Испания - Примера . 38-й тур
26 мая 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Валенсия» добраться до еврокубкового места не смогла. И вообще в последних шести турах «Валенсия» пять раз уступала и лишь один раз сыграла вничью. Поэтому, конечно, с учётом текущей формы команд, «Сельта», которая ещё и будет играть дома, выглядит фаворитом. У неё в атаке есть превосходный Яго Аспас, есть Странн Ларсен, которые вполне могут забить несколько мячей в ворота «Валенсии». Для меня в этом матче именно «Сельта» выглядит фаворитом. Поэтому предположу, что в этом матче «Сельта» сможет добиться победы», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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