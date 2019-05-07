«Ливерпуль» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Ливерпуль» — «Барселона» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставки: гол «Ливерпуля» в первом тайме за 1.80, ИТБ 1,5 мяча «Ливерпуля» за 1.90.



«Барселона» на выезде играет на порядок хуже, чем дома, а «Ливерпуль», пропитавшись аурой легендарного «Энфилда», наверняка способен на чудо. Мне кажется, что «Ливерпуль» в этой Лиге чемпионов своё слово ещё не сказал. Мне понравилось, как играл «Ливерпуль» в первой игре, но фактор Месси, и от этого никуда не денешься. Но я всё же верю, что «Ливерпуль» сумеет в этой паре вернуть интригу. Для этого «Ливерпулю» надо забивать быстрый гол.



Вот сейчас «Ливерпуль» может заставить нервничать «Барселону». Да, не будет Роберто Фирмино, но зато есть Шакири, есть Ориги. Может, Юрген Клопп, что-то интересное придумает. Не факт, что там в атаке появится Вейналдум, но тем не менее обойма «Ливерпуля» позволяет Клоппу придумать какой-то сюрприз на эту встречу.



У «Барселоны» большая часть игроков отдыхала и не ездила в Виго. Может быть, они будут свежее, но это скажется во втором тайме. Мой прогноз на эту встречу — «Ливерпулю» обязательно надо забивать в первом тайме. Гол «Ливерпуля» в первом тайме — это очень хорошее предложение за коэффициент 1,80. Думаю, что этот коэффициент будет немного провисать к началу встречи.



Я бы пошёл дальше и поставил на то, что «Ливерпуль» забьёт минимум два. Пропустит ли? Это уже, так скажем, уровень исполнения игроков «Барселоны» и те возможности, которые «Ливерпуль» предоставит каталонскому клубу. Я думаю, что вариант «Ливерпуль» забьёт в первом тайме как основная ставка. Также попробуйте сыграть «Ливерпуль» больше 1,5 мяча за коэффициент 1,90. Думаю, что минимум 2 мяча на своём легендарном «Энфилде» «Ливерпуль» должен забить. Это исключительно мои прогнозы, мои мысли на эту встречу, ну а дальше уже решайте сами. Вы выбираете ставку, а не я за вас её делаю. Я исключительно вам рекомендую».

«Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз: Месси, Клопп и Чакыр скучать не дадут Английский клуб не проигрывает на «Энфилде» в еврокубках уже 21 матч.