«Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз: Месси, Клопп и Чакыр скучать не дадут

7 мая в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» сыграет с «Барселоной». Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу английского клуба предлагаются с коэффициентом 2.16.

«Ливерпуль» — «Барселона» (07.05.2019)

Поражения со счётом 0:3 на «Камп Ноу» «Ливерпуль» точно не заслужил. Игра была довольно близкой, но теперь это не имеет никакого значения. Моментов было достаточно, вот только с такой реализацией в Каталонии делать нечего. Без гола на чужом поле шансы, понятное дело, минимальны. Но отступать уже некуда.

Мерсисайдцам придётся обойтись без Роберто Фирмино, который вышел в первом матче лишь на 11 минут. В его отсутствие ключевым будет вопрос о высоком прессинге. Жоржиньо Вейналдум обладает отменными физическими данными, но заменить бразильца без потери качества явно не способен. Это и неудивительно — таких игроков в мире единицы.

Понятно, что без должного давления «Барселона» спокойно пройдёт дальше. Ошибаться без причины сине-гранатовые могут не чаще раза за встречу. Но «Ливерпулю» этого не ухватит, а потому вариант остаётся ровно один — провоцировать оплошности и обрезы по мере сил.

В теории у Клоппа имелось время перед ответной встречей на налаживание двнного элемента. Только трудно поверить, что считанного количества дней хватит для достижения нужной планки. Потому что уровня «хорошо» может с запасом хватить для «Хаддерсфилда», но сине-гранатовые чуть ли не лучше всех в мире выходят из-под прессинга, потому что приучаются к игре в мелкий пас с первых дней в академии.

То есть красным необходимо выдать свой лучший матч с точки зрения давления и возврата мяча. Без этого можно показать крутой футбол, победить в 1-2 мяча и красиво умереть. Но перед англичанами стоит принципиально иная задача — разгромить соперника. В этом смысле травма Фирмино бьёт даже больнее, чем возможное отсутствие Салаха.

Если прессинг будет обрывочным и не до конца согласованным, каталонцы смогут исправно создавать моменты и (при наличии таких мастеров в группе атаки) почти наверняка сумеют пробить Алиссона. А забить «Барселоне» Эрнесто Вальверде пять мячей на заказ практически нереально даже на «Энфилде». Это ведь не «ПСЖ».

На стороне хозяев магия «Энфилда». Это не штамп и не пустой звук — «Ливерпуль» одержал пять побед в домашних матчах Лиги чемпионов подряд. Английский клуб не знает домашних поражений в еврокубках уже 21 матч (15 побед, шесть ничьих). В последний раз красные уступили на своем поле 22 октября 2014 года — «Реалу» со счетом 0:3.

Пожалуй, мерсисайдцы имеют хорошие шансы забрать ответный матч, но показать 90 минут цельного футбола против «Барсы» на фоне усталости крайне трудно. Календарь и впрямь дичайший: предстоящая встреча станет для соперников третьей за шесть суток, 4 мая они играли на внутренней арене.

Но если каталонцы уступили «Сельте» (0:2) резервным составом (разве что Артур получил 62 минуты), то англичане намучались в Ньюкасле и еле-еле вырвали победу (3:2). Юрген Клопп выпустил практически всю основу, потому что иначе рисковал бы выпасть из чемпионской гонки. Кадровые проблемы и травмы лишь усложняют задачу.

Разумеется, «Ливерпуль» проведёт агрессивный дебют и постарается забить быстрый гол, в противном случае шанс пройти дальше из маленького превратится в крохотный. «Гол в первые 25 минут» за 1.88, «угловой в первые 8 минут» за 1.87, П1 по угловым в первом тайме с форой "-1,5" за 2.07 — вариантов достаточно.

В какой-то момент хозяевам придётся забыть о риске и раскрыться, но ИТБ 1 мяча «Барселоны» идёт за скучные 1.49, а брать ИТБ 1,5 мяча за 2.24 чересчур опасно. Скорее всего, для прохода им хватит одного гола. Нам больше нравится ТБ 1,5 мяча во втором тайме за 1.76 и «гол после 75-й минуты» за 1.97.

Судить будет Джюнейт Чакыр, который склонен перетягивать одеяло на себя: 31 «горчичник» и 4 пенальти за семь поединков. Проверять тотал карточек не рискнём (в первом матче их порой не давали даже за грубейшие нарушения), а вот взять пенальти за 2.40 (вариант посмелее — «реализованный пенальти» за 3.10, Серхио Агуэро точно не выйдет на поле) или даже «засчитанный гол после видеопросмотра главным арбитром» за 5.00 вполне можно.

Мотивация простая: без забитых мячей мы вряд ли останемся, а на такой стадии судьи наверняка будут перестраховываться и максимально использовать VAR. Слишком уж высока цена ошибки. Кстати, незасчитанный гол после видеопросмотра главным арбитром тоже идёт за 5.00 — тут уж на выбор.

Ставки на матч «Ливерпуль» — «Барселона»

«Ливерпуль» проведёт агрессивный дебют и постарается забить быстрый гол, в противном случае шанс пройти дальше из маленького превратится в крохотный. «Гол в первые 25 минут» за 1.88, «угловой в первые 8 минут» за 1.87, П1 по угловым в первом тайме с форой "-1,5" за 2.07 — вариантов достаточно.

В какой-то момент хозяевам придётся забыть о риске и раскрыться, но ИТБ 1 мяча «Барселоны» идёт за скучные 1.49, а брать ИТБ 1,5 мяча за 2.24 чересчур опасно. Скорее всего, для прохода им хватит одного гола. Нам больше нравится ТБ 1,5 мяча во втором тайме за 1.76 и «гол после 75-й минуты» за 1.97.

Ставка №1: гол в первые 25 минут за 1.88.

Ставка №2: угловой в первые 8 минут за 1.87.

Ставка №3: победа «Ливерпуля» по угловым в первом тайме с форой "-1,5" за 2.07.

Ставка №4: гол после 75-й минуты за 1.97.

Ставка №5: реализованный пенальти за 3.10.

Ставка №6: засчитанный гол после видеопросмотра главным арбитром за 5.00.

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