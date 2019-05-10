Финляндия – Канада: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2019

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 2019 между сборными Финляндии и Канады. Игра состоится в пятницу, 10 мая, в Кошице на арене «Стил».



Ставка: победа Финляндии или ничья в основное время за 2.75.



«У Финляндии не самый сильный состав на чемпионате мира, практически все игроки из Европы, буквально 2-3 человека из НХЛ. Не знаю, какая причина, может быть, у игроков не хватает эмоционального настроя, но у них в составе есть хорошие парни из КХЛ. Канадцы тоже заявили на данный момент не очень звездный и достаточно молодой состав.



Букмекеры считают канадцев явными фаворитами, но, я думаю, это будет равная игра, команды буду играть достаточно осторожно. Вероятность ничьей в этом матче высокая, а я даже больше склоняюсь к победе финнов, потому что канадцы в начале чемпионата играют обычно не очень, а уже по ходу начинают набирать обороты. В контрольном матче канадцы играли с Австрией, и матч закончился со счетом 7:5 в пользу Канады. Канадцы много пропустили, это говорит о том, что они еще далеки от оптимальной формы.



У финнов практически европейский состав, они провели не один контрольный матч перед чемпионатом и должны быть более сыгранными. И еще один плюс Финляндии – это большая площадка, к которой придется привыкать канадцам. Поэтому ставку сделаю, чтобы захватить два результата из трех: сборная Финляндии не проиграет», — сказал Вуйтек.