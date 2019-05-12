Россия — Австрия: котировки на матч ЧМ-2019 по хоккею

Сегодня, 12 мая, сборная России по хоккею проведёт свой 2-й матч на ЧМ-2019. Соперник команды Ильи Воробьёва — сборная Австрии. Начало встречи — в 13:15 мск.



Поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 1.01. Это примерно 93% вероятности. Сделать ставку на сборную Австрии можно за 40.00 (2,5%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 20.00 (4,5%). При этом за 15.00 можно сделать ставку на то, что австрийцы не проиграют.



Поставить на крупную победу России (с разницей в 5 шайб или больше) можно за 1.65.



Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 7 шайб, можно за 2.15. На ТМ 6.5 шайбы можно поставить за 1.70.



В первом матче турнира сборная России победила команду Норвегии со счётом 5:2.