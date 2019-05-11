«Байер» — «Шальке»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Байер» — «Шальке» в 33-м туре Бундеслиги сезона-2018/19. Встреча состоится в субботу, 11 мая, на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене.



Ставка: тотал больше 2,5 мяча и обе забьют за 1.70.



«Довольно сложная игра для прогнозирования. Но «Байер» стоит считать фаворитом, он играет дома. «Шальке» ужасный сезон провел и хочет поскорее его закончить и забыть.



Думаю, здесь мы увидим достаточно открытый футбол прежде всего со стороны хозяев. Они иначе-то играть не очень умеют. Ну и Гельзенкирхен может попробовать сыграть активно и воспользоваться проблемами в обороне «Байера». Стоит попробовать поживиться чем-то.



Надо ставить на голы. «Тотал больше 2,5 мяча и обе забьют» за 1,7 мне видится наиболее подходящим вариантом», — сказал Андронов.