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Италия — Латвия: котировки на матч ЧМ-2019 по хоккею

Италия — Латвия: котировки на матч ЧМ-2019 по хоккею
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Сегодня, 14 мая, на чемпионате мира по хоккею сыграют сборные Италии и Латвии. Начало встречи — в 17:15 мск.

Поставить на победу Латвии в основное время можно с коэффициентом 1.09. Это примерно 87% вероятности. Сделать ставку на сборную Италии можно за 18.00 (5%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 9.00 (8%).

Вероятность победы команды Боба Хартли с учётом овертайма и серии буллитов аналитики оценили коэффициентом 1.04. На итальянцев можно сделать ставку за 11.00.

Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 2.07. На ТМ 6.5 шайбы можно поставить за 1.75.

По оценке экспертов, наиболее вероятный исход встречи — победа Латвии со счётом 4:0 (коэффициент 12.00).

В первых двух матчах на ЧМ-2019 Латвия обыграла Австрию (5:2) и уступила Швейцарии (1:3), Италия проиграла обе встречи: Швейцарии (0:9) и Швеции (0:8).

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