Великобритания – Дания: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2019 по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Великобритании и Дании. Игра состоится сегодня, 14 мая, в Кошице на арене «Стил».



Ставка: Дания забьёт меньше 5 шайб за 1.65.



«У Дании команда лучше, чем у Великобритании, и хотя британцы провели упорный матч против Германии, Дания превосходит Великобританию и по игре на этом чемпионате, и по игрокам. У датчан довольно боевой состав, игроки из шведской лиги, финской лиги, это команда, которая уже стабильно входит в топ-10 сборных, поэтому они должны побеждать в этой игре.



Фаворитом матча, конечно, является Дания, но не думаю, что в матче будет забито много шайб, я бы сказал, что счёт будет где-то 3:1 или 4:2. Думаю, эта игра будет похожа на матч британцев с немцами. Датчане смогут побороться за выход из группы с теми же немцами. Не стоит обращать внимание на матч Дании против Франции, где датчане показали не лучшую игру, так как это первые игры чемпионата, и в них может быть много сюрпризов», — сказал Вуйтек.