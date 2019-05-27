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Медведев — Эрбер: котировки на матч 1-го круга «Ролан Гаррос»

Медведев — Эрбер: котировки на матч 1-го круга «Ролан Гаррос»
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27 мая россиянин Даниил Медведев начнёт свой турнирный путь на «Ролан Гаррос» — 2019. Соперником российского теннисиста по 1-му кругу стал француз Пьер-Юг Эрбер.

Поставить на победу Медведева в матче можно с коэффициентом 1.30. Это соответствует вероятности 71%. Сделать ставку на Эрбера можно за 3.20 (29%).

Вероятность того, что в матче будет как минимум 37 геймов, аналитики оценили коэффициентом 1.85. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что во встрече будет меньше 37 геймов.

По оценке экспертов, наиболее вероятный исход матча, — победа Медведева в трех сетах. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 2.60.

Победитель матча во 2-м круге сыграет с сильнейшим в противостоянии француза Бенуа Пэра и румынского теннисиста Мариуша Копила.

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