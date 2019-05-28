Букмекеры назвали вероятность использования VAR в финале Лиги Европы

Завтра, 29 мая, в Баку пройдёт финал Лиги Европы сезона-2018/19. В решающем матче встретятся английские клубы «Арсенал» и «Челси». Букмекеры оценили вероятность использования системы видеоповторов (VAR) в матче.
Сделать ставку на то, что арбитр воспользуется помощью VAR, можно с коэффициентом 1.37. Это соответствует вероятности 67%. Поставить на то, что к помощи VAR судейская бригада прибегать не будет, можно за 2.85 (33%).
Кроме того букмекеры предлагают сделать ставку на то, будет ли главный арбитр Джанлука Рокки подходить к видеомонитору для просмотра спорного момента. По оценке аналитиков, такого, скорее всего, не случится. Поставить на этот исход можно за 1.72 (шансы — 53%). Сделать ставку на то, что судья всё же будет смотреть повтор, можно за 2.00 (47%).
Встреча «Арсенала» и «Челси» начнётся в 22:00 мск 29 мая.
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