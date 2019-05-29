Эксперты оценили шансы на возвращение пива на стадионы РПЛ до 2020 года

В 2005 году власти запретили продавать пиво на аренах и прилегающих территориях, однако в ближайшее время позиция чиновников по этому вопросу может существенно измениться.
Во время Кубка конфедераций — 2017 и ЧМ-2018 из-за специального закона ФИФА получила соответствующее разрешение, и футбольные болельщики смогли приобретать пиво как на самих стадионах, так и в фан-зонах. Высокий уровень безопасности стал предпосылкой для разговоров о возвращении алкогольного напитка на стадионы на постоянной основе.
Букмекеры предлагают поставить на то, что на матчах РПЛ разрешат продажу пива до 2020 года, за 3.25 (вероятность 28%). Обратный вариант оценивается коэффициентом 1.25 (72%).
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