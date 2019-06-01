«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Майкла Оуэна на финал Лиги чемпионов-2018/19

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2018/19. Начало встречи 1 июня 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставки: «Ливерпуль» победит за 1.91, «Ливерпуль» победит и больше 2,5 гола за 3.00.



«Ливерпулю», возможно, повезло дважды выиграть у «шпор» в Премьер-лиге. Обе игры закончились со счётом 2:1 в пользу красных, и не удивлюсь, если окончательный счет в испанской столице в выходные будет таким же.



«Шпоры» заслужили выхода в финал. Любая команда, способная обыграть «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии, достойна финала. А дух, желание и класс, которые они показали в том памятном втором тайме в Амстердаме, были действительно замечательными.

Команда Клоппа достигла совершеннолетия. Они, наверное, были не совсем готовы в Киеве 12 месяцев назад, но сейчас готовы. Будем надеяться, что у «шпор» будет хороший день. Они тоже этого заслуживают. Поставлю на победу «Ливерпуля» в результативном матче».