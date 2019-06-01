Эксперты назвали вероятность использования VAR в финальном матче Лиги чемпионов

Сегодня, 1 июня, в Мадриде пройдёт финал Лиги чемпионов сезона-2018/19. В решающем матче встретятся английские клубы «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Букмекеры оценили вероятность использования системы видеоповторов (VAR) в матче.



Сделать ставку на то, что арбитр воспользуется помощью VAR, можно с коэффициентом 1.42. Это соответствует вероятности 64%. Поставить на то, что к помощи VAR судейская бригада прибегать не будет, можно за 2.65 (36%).



Кроме того, букмекеры предлагают сделать ставку на то, будет ли главный арбитр Дамир Скомина подходить к видеомонитору для просмотра спорного момента. По оценке аналитиков, такого, скорее всего, не случится. Поставить на этот исход можно за 2.00 (шансы — 47%). Сделать ставку на то, что судья всё же будет смотреть повтор, можно за 1.72 (53%).



Встреча «Тоттенхэма» с «Ливерпулем» начнётся в 22:00 мск 1 июня.