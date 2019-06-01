Букмекеры назвали шансы Гарри Кейна сыграть в финале Лиги чемпионов

Сегодня, 1 июня, в финальном матче Лиги чемпионов в Мадриде встретятся английские клубы «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Начало матча — в 22:00 мск. Букмекеры принимают ставки на появление на поле нападающего команды Маурисио Почеттино и сборной Англии Гарри Кейна.



Поставить на то, что форвард выйдет в стартовом составе, можно за 1.20. Это соответствует вероятности 70%. Сделать ставку на выход Кейна на замену можно с коэффициентом 4.30 (22%). Наконец, за 11.00 (8%) можно поставить на то, что нападающий не сыграет в финале.



Кейн получил травму боковой связки левого голеностопа в средине апреля. С тех пор он так и не выходил на поле. Однако нападающий приступил к тренировкам и полетел с «Тоттенхэмом» в Мадрид.



Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» начнётся сегодня, 1 июня, в 22:00 мск.