Букмекеры назвали шансы Гарри Кейна сыграть в финале Лиги чемпионов

Сегодня, 1 июня, в финальном матче Лиги чемпионов в Мадриде встретятся английские клубы «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Начало матча — в 22:00 мск. Букмекеры принимают ставки на появление на поле нападающего команды Маурисио Почеттино и сборной Англии Гарри Кейна.
Поставить на то, что форвард выйдет в стартовом составе, можно за 1.20. Это соответствует вероятности 70%. Сделать ставку на выход Кейна на замену можно с коэффициентом 4.30 (22%). Наконец, за 11.00 (8%) можно поставить на то, что нападающий не сыграет в финале.
Кейн получил травму боковой связки левого голеностопа в средине апреля. С тех пор он так и не выходил на поле. Однако нападающий приступил к тренировкам и полетел с «Тоттенхэмом» в Мадрид.
Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» начнётся сегодня, 1 июня, в 22:00 мск.
- 1 июня 2019
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:20
-
08:00
- 31 мая 2019
-
20:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 мая 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 29 мая 2019
-
22:00
-
21:00