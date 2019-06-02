«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: котировки на ответный матч за место в РПЛ

Сегодня, 2 июня, в Самаре пройдёт ответный стыковой матч за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Встретятся «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», начало матча — в 17:00 мск.



Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.57. Это соответствует вероятности 60%. Сделать ставку на гостей можно за 6.50 (15%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.80 (25%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.15. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.70. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.15. За 1.62 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча — победа хозяев поля со счётом 1:0 (коэффициент 6.00).



В первом матче в Нижнем Новгороде «Крылья Советов» одержали волевую победу со счётом 3:1.