А.Зверев — Фоньини: котировки на матч 1/8 финала «Ролан Гаррос»-2019

3 июня представитель Германии Александр Зверев сыграет с итальянцем Фабио Фоньини в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2019. Встреча начнётся ориентировочно в 13:30 мск.



Поставить на победу Фоньини в матче можно с коэффициентом 1.78. Это соответствует вероятности 52%. Сделать ставку на Зверева можно за 1.92 (48%).



Вероятность того, что в матче будет как минимум 40 геймов, аналитики оценили коэффициентом 1.82. С коэффициентом 1.88 можно сделать ставку на то, что во встрече будет меньше 40 геймов.



По оценке экспертов, наиболее вероятный исход матча, — победа Фоньини в 4 сетах. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 4.30. За 4.60 можно сделать ставку на то, что итальянец не отдаст сопернику ни одной партии.



Победитель матча в 1/4 финала сыграет с сильнейшим в противостоянии серба Новака Джоковича и немца Яна-Леннарта Штруффа.