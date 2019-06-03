Эксперты назвали фаворита матча Джокович — Штруфф в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

3 июня представитель Германии Ян-Леннарт Штруфф сыграет с сербом Новаком Джоковичем в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2019. Встреча начнётся ориентировочно в 13:30 мск.



Поставить на победу Джоковича в матче можно с коэффициентом 1.03. Это соответствует вероятности 90%. Сделать ставку на Штруффа можно за 9.10 (10%).



Вероятность того, что в матче будет как минимум 30 геймов, аналитики оценили коэффициентом 1.92. С коэффициентом 1.78 можно сделать ставку на то, что во встрече будет меньше 30 геймов.



По оценке экспертов, наиболее вероятный исход матча, — победа Джоковича в 3 сетах. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 1.30. За 4.20 можно сделать ставку на то, что серб победит в 4 партиях.



Победитель матча в 1/4 финала сыграет с сильнейшим в противостоянии итальянца Фабио Фоньини и представителя Германии Александра Зверева.