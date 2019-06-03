«Сент-Луис» — «Бостон»: котировки на 3-й матч финала Кубка Стэнли

4 июня в 3-м финальном матче Кубка Стэнли сыграют «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз». Начало встречи — в 03:05 мск.



Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.45. Это примерно 39% вероятности. Сделать ставку на клуб из Бостона можно за 2.65 (37%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 3.85 (24%).



Вероятность победы «Сент-Луиса» с учётом овертайма и серии буллитов аналитики оценили коэффициентом 1.85. На «Бостон» можно сделать ставку за 1.95.



Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 2.15. На ТМ 5,5 шайбы можно поставить за 1.70.



По оценке экспертов, наиболее вероятный исход встречи — ничья 2:2 (коэффициент 9.50).



После трех матчей со счётом 2-1 в серии лидирует «Бостон».