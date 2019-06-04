Эксперты назвали вероятность отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио

На днях журналист британского издания Sunday Times Джордж Арбутнотт опубликовал сенсационное заявление о том, что, по его информации, сборную России в полном составе не допустят до Олимпиады-2020 в Токио. Причиной он назвал скандал, связанный с расследованием допингового дела российского легкоатлета Данила Лысенко.



Букмекеры принимают ставки на то, отстранят ли Россию от Олимпиады. По оценкам экспертов, вероятнее всего, Россия всё же выступит в Токио без ограничений, под своим национальным флагом. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.30, что соответствует вероятности 65%.



Сделать ставку на то, что россиян допустят в Токио под нейтральным флагом, можно за 3.50 (25%). Наконец, поставить на то, что сборную России действительно отстранят от Олимпиады в Токио, можно с коэффициентом 8.00 (10%).



По словам представителей ОКР, публикация Арбутнотта — не более чем вброс перед предстоящим советом IAAF, на котором рассмотрят вопрос восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).