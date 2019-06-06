Нидерланды — Англия: котировки на полуфинальный матч Лиги наций

Сегодня, 6 июня, в полуфинальном матче Лиги Наций встретятся сборные Нидерландов и Англии. Начало матча — в 21:45 мск.
Поставить на победу англичан в основное время матча можно с коэффициентом 2.65. Это соответствует вероятности 37%. Шансы голландцев выиграть аналитики оценили коэффициентом 2.95 (33%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.25 (30%).
Сделать ставку на то, что Англия победит с учётом овертайма и серии пенальти, можно за 1.80 (52%). На Нидерланды можно сделать ставку за 1.80 (48%).
Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.00. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.80. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.75. За 1.95 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.
По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча — ничья 1:1 (коэффициент 6.00).
Победитель матча в финале встретится со сборной Португалии. Накануне португальцы со счётом 3:1 обыграли сборную Швейцарии.
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