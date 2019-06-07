Букмекеры оценили шансы «Спартака» попасть в групповой этап Лиги Европы—2019/20

По мнению аналитиков, шансы на выход «Спартака» в групповой этап Лиги Европы сезона-2019/20 составляют 50%. За 1.85 можно поставить на преодоление красно-белыми квалификационного барьера.
За аналогичный коэффициент в букмекерских конторах доступен вариант, при котором коллектив Олега Кононова допустит осечку и вылетит из еврокубков на ранней стадии.
Жеребьёвка третьего раунда, с которого стартуют красно-белые, состоится 22 июля, а пары в раунде плей-офф станут известны 5 августа.
В текущем рейтинге УЕФА «Спартак» занимает 89-ю позицию. В прошлом сезоне московский клуб занял последнее место в группе G в Лиге Европы, соперничая с «Рапидом», «Рейнджерс» и «Вильярреалом».
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»
- 7 июня 2019
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 6 июня 2019
-
20:20
-
19:30
-
18:40
-
17:50
-
17:00
-
16:10
-
15:20
-
14:30
-
13:45
-
12:56
-
12:15
-
11:30
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 5 июня 2019
-
21:45
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00