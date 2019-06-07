Букмекеры оценили шансы «Спартака» попасть в групповой этап Лиги Европы—2019/20

По мнению аналитиков, шансы на выход «Спартака» в групповой этап Лиги Европы сезона-2019/20 составляют 50%. За 1.85 можно поставить на преодоление красно-белыми квалификационного барьера.

За аналогичный коэффициент в букмекерских конторах доступен вариант, при котором коллектив Олега Кононова допустит осечку и вылетит из еврокубков на ранней стадии.

Жеребьёвка третьего раунда, с которого стартуют красно-белые, состоится 22 июля, а пары в раунде плей-офф станут известны 5 августа.

В текущем рейтинге УЕФА «Спартак» занимает 89-ю позицию. В прошлом сезоне московский клуб занял последнее место в группе G в Лиге Европы, соперничая с «Рапидом», «Рейнджерс» и «Вильярреалом».

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